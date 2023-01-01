Повести Белкина в радиоспектаклях.. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этих историях, как и в жизни, трагедия тесно переплелась с иронией, а возвышенное со смешным. Над офицером Сильвио смеялась сама судьба в образе блестящего и удачливого соперника. Как ни бросить вызов этой судьбе! И как ни предоставить ей право стрелять первой? (Выстрел) Можно ли полюбить человека, с которым вы обвенчались по ошибке? (Метель) А найти свое счастье с тем, кто должен был бросить тебя на произвол судьбы? (Станционный смотритель) Кого пригласить на новоселье нелюдимому гробовщику, кроме благодарных мертвецов-клиентов? (Гробовщик) И, наконец, зачем знатной барышне выдавать себя за крестьянку во время свиданий? (Барышня-крестьянка) В ролях: Бурделов Олег, Герасимов Олег, Карапетян Артем, Коврижных Александр, Лобанова Юлия, Николай Денисов,Тарасова Анастасия, Тарасова Вера, Финк Жанна, Щербинин Олег



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