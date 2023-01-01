Повести Белкина. Дубровский. Александр Пушкин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Имя А.С.Пушкина сопровождает русского человека в течение всей его жизни – прелестной сказкой в детстве, непревзойденной любовной лирикой в юности… В любом возрасте мы неизменно обращаемся к богатейшему творческому наследию классика. "Школьная библиотека" предлагает вам послушать изумительные в своем совершенстве "Повести покойного Ивана Петровича Белкина''. Трагедия в них тесно переплелась с иронией, возвышенное со смешным – как в жизни. И, наконец, вас ждет одно из самых остросюжетных, увлекательных произведений Пушкина – романтическая история о благородном разбойнике Дубровском.



Повести Белкина слушать на видеосервисе Wink.