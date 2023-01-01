Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На диске представлено одно из лучших ранних произведений великого мастера слова – блистательная комедия «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» «Два почтенных мужа, честь и украшение Миргорода, поссорились между собою! и за что? за вздор». За то, что один назвал другого гусаком. Беспощадная сатира на бездельных и глупых помещиков и вообще на людей высокомерных и пустых.



Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем слушать на видеосервисе Wink.