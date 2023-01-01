Повесть о настоящем человеке. Борис Полевой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сюжет книги основан на реальных событиях. Герой повести – советский лeтчик Алексей Мересьев. Его прототипом стал Алексей Петрович Маресьев, лeтчик-ас, Герой Советского Союза. С ним военная судьба свела фронтового корреспондента Бориса Николаевича Полевого летом 1943 года, во время Орловско-Курской битвы. Всю ночь он записывал за Маресьевым историю его подвига. Книга, основанная на этих записях, увидела свет уже после войны. Написанная всего лишь за 19 дней, она вышла в 1946 году, в то время, когда искалеченные войной мужчины учились жить заново: кто без рук, кто без ног, а кто и в помутнeнном сознании: не все могли выдержать физическую и душевную боль и глушили еe алкоголем… История сбитого летчика, который преодолел немыслимые страдания и, лишившись обеих ног, сумел вернуться в истребительную авиацию, чтобы воевать с фашистскими асами, многих тогда заставила поверить в себя, выстоять, остаться людьми. Выдержав только до 1 января 1990 года 229 изданий общим тиражом свыше 36 миллионов экземпляров, эта повесть и по сей день остаeтся «книгой жизни» для многих людей. Она переведена на десятки языков c интересом и волнением книгу о силе духа, о мужестве, о несгибаемом характере и героизме читают и слушают взрослые и дети во всех уголках Земли. Послушайте эту историю и вы.



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