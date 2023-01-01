WinkАудиокнигиПовесть о лесах. Константин Паустовский
Повесть о лесах. Константин Паустовский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература407 мин12+
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Сюжет
В лучших произведениях позднего периода Константин Паустовский остался приверженцем лирико-романтического отношения к действительности. Настоящее и прошлое нашей действительности, полной борьбы, самоотверженности, а иногда трагизма и лишений, писатель рассматривает преимущественно с точки зрения тех ее элементов, которые принадлежат миру желаемого будущего. В «Повести о лесах» помимо этого писатель размышляет о месте природы в жизни человека и о роли человека в жизни природы.
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