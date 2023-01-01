Повесть о лесах. Константин Паустовский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В лучших произведениях позднего периода Константин Паустовский остался приверженцем лирико-романтического отношения к действительности. Настоящее и прошлое нашей действительности, полной борьбы, самоотверженности, а иногда трагизма и лишений, писатель рассматривает преимущественно с точки зрения тех ее элементов, которые принадлежат миру желаемого будущего. В «Повести о лесах» помимо этого писатель размышляет о месте природы в жизни человека и о роли человека в жизни природы.



Повесть о лесах слушать на видеосервисе Wink.