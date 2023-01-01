Повесть о контакте. Кир Булычев
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Повесть о контакте. Кир Булычев

Повесть о контакте. Кир Булычев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика357 мин12+
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Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет наиболее популярные рассказы из цикла рассказов и повестей Кира Булычева, события которого происходят в старинном русском (вымышленном) городе Великий Гусляр. Находится он на севере Европейской части России, в Вологодской области, на притоке Северной Двины реке Гусь. Город расположен на равнине, окружeн «колхозными полями и густыми лесами». При этом он, однако, как предположил академик Спичкин, находится на «земной выпуклости», а оттого виден инопланетянам из космоса лучше, чем любые другие города мира…

Повесть о контакте слушать на видеосервисе Wink.

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