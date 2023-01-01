Повесть о двух городах. Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Все, что выстрадано и пережито на этих страницах, было прочувствовано мной: все это пережил и перестрадал я сам. Все приводимые мной подробности, не исключая и самых мелких, о состоянии французского народа до и во время революции вполне достоверны, ибо основаны на свидетельстве очевидцев, заслуживающих безусловного доверия. Я, между прочим, льстил себя надеждой, что эта книга поможет широкому кругу читателей составить себе картину внешней стороны того страшного времени что же касается до внутреннего его понимания, то после удивительной книги господина Карлейля (Французская революция, прим.) вряд ли кто может надеяться сказать в этой области новое слово.» Чарльз Диккенс



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