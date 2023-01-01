Повесть о дружбе и недружбе. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. «Повесть о дружбе и недружбе» Сказка-притча о героических похождениях в глубинах сна во славу дружбы. В канун Нового года четырнадцатилетний Андрей Т. заболевает ангиной. Внезапно он слышит из радиоприемника призыв о помощи от своего друга Абрикоса. В стене на кухне обнаруживается лаз в другой мир, и Андрей отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти товарища…



Повесть о дружбе и недружбе слушать на видеосервисе Wink.