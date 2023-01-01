Повесть. Борис Пастернак
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Повесть. Борис Пастернак

Повесть. Борис Пастернак (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика132 мин12+
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Сюжет

Несмотря на то, что большинство современников Б. Пастернака первоначально видели в нем, прежде всего поэта, сам он всегда отдавал предпочтение прозе, которая, по его мнению, наиболее полно передает авторское восприятие мира. С первых шагов в прозе он мечтал написать роман. В результате неоднократных попыток реализации этого замысла в печати в разные годы появлялись различные повести и рассказы. Аудиоверсия «Повести», которую мы рады представить вам, также стала одним из кирпичиков фундамента будущего «Доктора Живаго», «первой настоящей работы», по мнению Б. Л. Пастернака.

Повесть слушать на видеосервисе Wink.

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