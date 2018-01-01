Повелитель драконов желает познакомиться. Татьяна Михаль (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Татьяны Михаль – «Повелитель драконов желает познакомиться». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. Суровый мир радостно распахнул передо мной свои объятия. Мечтая о другой жизни, я и не предполагала, что окажусь в настоящем кошмаре. Магия, драконы, суровые и неприветливые люди – это лишь вершина айсберга. Отбор невест для Повелителя Драконов – вот он, настоящий Ад. Его сердце чернее самой тьмы и твeрже гранита, но назад дороги нет. Выжить в этом мире я смогу, сохранив своe сердце… А может быть, уже слишком поздно… ОДНОТОМНИК. На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Внимание! 18 Содержит нецензурную лексику. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Повелитель драконов желает познакомиться слушать на видеосервисе Wink.