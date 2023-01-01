Повелитель блох. Эрнст Гофман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эрнст Теодор Амадей Гофман на протяжении своей жизни занимался живописью, графикой и музыкой, но наибольшую известность получил как писатель. Его произведения очень необычны и, несомненно, сильно отличаются от того, что мы привыкли называть «сказками». И тем не менее сказочные миры, созданные этим талантливым немецким писателем, вот уже более двух веков поражают воображение читателей. «Повелитель блох» – не исключение. Это повесть о сверхъестественных приключениях героя в микромире мастера-блохи, где так сложно отличить сны от реальности, где пугающее соседствует с романтическим и прекрасным.



Повелитель блох слушать на видеосервисе Wink.