Потусторонний батальон. Том 2. Война за дружбу. Игорь Осипов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжается изнуряющая позиционная война с чуждым всему человечеству коварным, безжалостным врагом, насылающим на города и села несметные орды кровожадных тварей. Для отпора силам вторжения сплотились и обычные люди, и древние боги. Рука об руку военная техника, колдовство и мужество прост�ых солдат, вооружeнных зачарованными автоматами и боевыми волшебными палочками, не дают недругу одержать верх. Чтоб бы победить в этой войне главному герою, войсковому чародею, и его команде предстоит узнать, что движет неприятелем, и добыть ключ к победе.



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