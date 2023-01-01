Потусторонний батальон. Том 2. Война за дружбу. Игорь Осипов
Wink
Аудиокниги
Потусторонний батальон. Том 2. Война за дружбу. Игорь Осипов

Потусторонний батальон. Том 2. Война за дружбу. Игорь Осипов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези848 мин16+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Продолжается изнуряющая позиционная война с чуждым всему человечеству коварным, безжалостным врагом, насылающим на города и села несметные орды кровожадных тварей. Для отпора силам вторжения сплотились и обычные люди, и древние боги. Рука об руку военная техника, колдовство и мужество простых солдат, вооружeнных зачарованными автоматами и боевыми волшебными палочками, не дают недругу одержать верх. Чтоб бы победить в этой войне главному герою, войсковому чародею, и его команде предстоит узнать, что движет неприятелем, и добыть ключ к победе.

Потусторонний батальон слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Фэнтези

Рейтинг