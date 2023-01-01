Поцелуй под дождем. Светлана Лубенец (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Никто из парней, уверена красивая девчонка по имени Лариса, не может устоять перед ней! Но вот Андрей Разумовский ее чарам не поддается! Даже, несмотря на то, что они целовались как-то под дождем. Похоже, он всерьез увлечен новенькой – белобрысой Натальей, которая приехала откуда-то из медвежьего угла и теперь портит Ларисе жизнь… К тому же самый красивый парень в школе, Никита, один из Ларисиных обожателей, вероломно «перебегает» к этой ледяной блондинке. Что же делать?.. И Лариса придумала – отправилась к ворожее, чтобы навести на разлучницу порчу. Не беда, что гадалка попалась какая-то странная и порчу наводить отказалась. Лариса решила все сделать самостоятельно… Ранее повесть «Поцелуй под дождем» издавалась под названием «Горячее сердце Снегурочки».



Поцелуй под дождем слушать на видеосервисе Wink.