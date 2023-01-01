WinkАудиокнигиПотому что я тебя люблю. Гийом Мюссо
Потому что я тебя люблю. Гийом Мюссо (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза429 мин16+
Сюжет
«Потому что я тебя люблю» – роман загадок от одного из самых популярных французских писателей. Марк и Николь были счастливы, пока в их жизнь не пришло страшное несчастье. Их дочь Лейла исчезла, и никто не мог найти ее. Марк, не в силах пережить обрушившееся на семью несчастье, бросил все и ушел бродяжничать. Спустя пять лет Лейлу нашли – в том самом месте, где она пропала. Марк немедленно вылетел за дочерью, чтобы вместе вернуться домой. Но почему Лейла молчит? И где она была все это время?
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