Потому что я тебя люблю. Гийом Мюссо (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Потому что я тебя люблю» – роман загадок от одного из самых популярных французских писателей. Марк и Николь были счастливы, пока в их жизнь не пришло страшное несчастье. Их дочь Лейла исчезла, и никто не мог найти ее. Марк, не в силах пережить обрушившееся на семью несчастье, бросил все и ушел бродяжничать. Спустя пять лет Лейлу нашли – в том самом месте, где она пропала. Марк немедленно вылетел за дочерью, чтобы вместе вернуться домой. Но почему Лейла молчит? И где она была все это время?



Потому что я тебя люблю слушать на видеосервисе Wink.