Потомки солнца. Андрей Платонов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мир, созданный Андреем Платоновым, это мир гениальных, самоотверженных и влюбленных в жизнь людей. Для них не существует препятствий на пути переустройства и всей вселенной. Подвиг для этих людей – скорее обыденность, чем вынужденная мера. Их сердца наполнены неподдельной страстью к своему д�елу и любовью к Родине, нежностью и мужеством. Их миллионы, и все они живут в мире, описанном Андреем Платоновым.



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