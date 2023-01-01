WinkАудиокнигиПоток идей. Единственный бизнес-показатель, который имеет значение. Джереми Атли, Перри Клебан. Ключевые идеи книги
Поток идей. Единственный бизнес-показатель, который имеет значение. Джереми Атли, Перри Клебан. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн40 мин16+
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Сюжет
Придумывать новое, находить решения проблем — это просто. Определить, что из придуманного принесет прибыль, также несложно. Оказывается, чтобы находить прорывные идеи, вовсе не обязательно перекупать дорогих креативщиков, нанимать дорогих же консультантов и погружаться в транс. Надо лишь пр�актиковать креативность по методике, доступной любому человеку вне зависимости от его опыта и образования. Джереми Атли и Перри Клебан рассказывают о технологии, для которой достаточно ручки, бумаги и разрешения самому себе отпустить воображение.
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