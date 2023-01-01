Потерянные сердца. Эми Хармон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эпичная история об опасном путешествии одной семьи по Орегонской тропе в новой книге Эми Хармон «Потерянные сердца». Орегонская тропа, 1853. Наоми Мэй едва исполнилось двадцать лет, когда она овдовела. Это и стало началом настоящих испытаний для девушки и ее близких. В поисках лучшей жизни большое семейство Мэй отправляется в опасное путешествие на Запад. В дороге их проводником, опорой и защитой становится Джон Лоури. Он живет между двух миров, чужак среди индейцев и чужак среди белых. Между Наоми и Джоном вспыхивает чувство, их тянет друг к другу, несмотря на все испытания и груз прошлого. Но любовь – хрупкий цветок, сможет ли она выжить на суровой Орегонской тропе, если кругом царят смерть и хаос? Новая книга Эми Хармон «Потерянные сердца» рассказывает о любви, которая способна преодолеть любые преграды.



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