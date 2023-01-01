Потайные двери Москвы. Старинные особняки и их истории. Яна Сорока (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Приоткройте двери в прошлое: вас ждут великолепные особняки, их тайны и заветные мечты их владельцев! Яна Сорока – журналист, блогер, исследователь московской архитектуры, волонтер Мосгорнаследия. Автор канала «Это не загуглишь» в Дзене с аудиторией более 50 000 подписчиков. Вы открываете тяжелые двери московского дома и оказываетесь… в прошлом. Гремит музыка, нарядные гости кружатся в танце, в саду шумят фонтаны, а в небе расцветают фейерверки. Вы погружаетесь в атмосферу старой России. В книге «Потайные двери Москвы» вас ждут захватывающие путешествия по московским особнякам: придворные интриги, показная роскошь, семейные тайны, секретные комнаты и великолепная архитектура. Прогуляйтесь с Александром Пушкиным по липовой аллее, узнайте заветную мечту Екатерины Второй, затаив дыхание, посмотрите, как Виктор Васнецов пишет картины в мастерской. Люди из прошлого перестанут быть далекими и непонятными. Вы сблизитесь с героями книги и осознаете: «Как же похожи наши тревоги и радости». А еще откроете для себя Москву, в которой красота и загадки могут прятаться в каждом переулке. Что скрывают парадные залы и потайные двери Москвы? • Книга – портал в прошлое. Окунитесь в Москву XVIII и XIX веков и побывайте в самых роскошных и необычных особняках. • Каждая глава – захватывающая история, спрятанная за стенами домов. Яркие судьбы, интриги прошлого, любовь, разочарования, победы и поражения. • Книга увлечет и тех, кто никогда не был в столице, и тех, кто уверен, что ее отлично знает,– Москва вас еще удивит!



Потайные двери Москвы слушать на видеосервисе Wink.