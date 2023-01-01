Поступь хаоса. Книга 1. Патрик Несс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Планета Новый свет могла стать раем для тех, кто не нашел счастья в старом мире. Но все надежды разрушил неизвестный вирус. Среди поселенцев не осталось ни одной женщины, а уцелевшие мужчины начали слышать мысли друг друга. Так появился Шум, который был наполнен мыслями и воспоминаниями каждого человека. Тодд Хьюитт – единственный подросток в единственном на планете городе Прентисстаун. Однажды Тодд находит место абсолютной тишины, где неожиданно встречает Виолу. Как ей удалось выжить и почему вокруг нее тишина? В поисках правды о Новом свете Тодд вынужден бежать вместе с Виолой и преданным псом Мэнчи. Но как спастись от погони, когда преследователи слышат каждую мысль?



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