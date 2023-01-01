Поступь империи. Иван Кузмичев (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Наш современник попал в тело царевича Алексея! Как же он изменит судьбу империи? И изменит ли? Тысяча семьсот седьмой год только начался. Русские войска бьются со шведами, убивают, гибнут, защищая Отечество. В Русском царстве неспокойно, а порой и страшно: постоянные бунты на окраинах огромного государства, набеги крымских татар чуть ли не каждой весной. Молодой, лишенный отцовского внимания и заботы царевич Алексей находится под опекой светлейшего князя Меншикова, столь же деятельного, как государь, и при этом почти не обращающего внимания на сына своего господина. Так случилось, что очередной поход в баню закончился для царевича странной потерей сознания, после чего очнулся он не таким, каким был еще несколько дней назад. В теле молодого наследника будущей великой империи оказывается наш современник Иван Пестерев, погибший от удара шаровой молнии. Какой путь избрать отныне молодому человеку: остаться прежним Алексеем, в котором разочаровался отец, или же выбрать трудный, опасный путь преобразований, продолжая дело Петра Великого?



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