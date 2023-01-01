Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением. Джим Коллинз, Джерри Поррас. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На рубеже XIX и XX веков две успешные компании General Electric и Westwinghouse боролись за лидерство в новой перспективной отрасли — производстве электроприборов. У обеих компаний был значительный начальный капитал и примерно равные стартовые возможности. Однако General Electric стала одной из самых успешных ком�паний XX века, а Westwinghouse, хотя и просуществовала более 100 лет, так и не стала великой.

Джим Коллинз и Джерри Поррас в течение шести лет исследовали 18 пар компаний, используя метод разлученных близнецов: сравнивали две компании со схожими исходными данными, одна из которых стала великой и сохранила позиции в течение 50 лет. Кейсы и результаты исследования авторы описали в книге «Построенные навечно».



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