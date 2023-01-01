Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением. Джим Коллинз, Джерри Поррас. Ключевые идеи книги.
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Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением. Джим Коллинз, Джерри Поррас. Ключевые идеи книги.

Построенные навечно. Успех компаний, обладающих видением. Джим Коллинз, Джерри Поррас. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес27 мин16+

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Сюжет

На рубеже XIX и XX веков две успешные компании General Electric и Westwinghouse боролись за лидерство в новой перспективной отрасли — производстве электроприборов. У обеих компаний был значительный начальный капитал и примерно равные стартовые возможности. Однако General Electric стала одной из самых успешных компаний XX века, а Westwinghouse, хотя и просуществовала более 100 лет, так и не стала великой.
Джим Коллинз и Джерри Поррас в течение шести лет исследовали 18 пар компаний, используя метод разлученных близнецов: сравнивали две компании со схожими исходными данными, одна из которых стала великой и сохранила позиции в течение 50 лет. Кейсы и результаты исследования авторы описали в книге «Построенные навечно».

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