Пост сдал. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В больничной палате номер 217 пробудилось нечто ужасное. Нечто, скрывающееся внутри Брейди Хартсфилда, одержимого маньяка по прозвищу Мистер Мерседес. Хотя он по-прежнему не в состоянии говорить и двигаться, его сознание бодрствует. Но кто способен даже на мгновение предположить, что за потрясшей город серией таинственных смертей стоит беспомощный теперь преступник? Разве что коп в отставке Билл Ходжес, которому дважды доводилось иметь дело с Мистером Мерседесом. Наступает момент, когда он понимает: Зло, таящееся в глубинах сознания этого монстра, приняло совершенно особую форму. Как же остановить убийцу, вышедшего за грани возможного для обычного человека?..© Stephen King, 2016 End of Watch © Вебер В.А., перевод с англ. © Издание на русском языке AST Publishers, 2016 Печатается с разрешения автора и литературных агентств The Lotts Agency и Andrew Nurnberg.



Пост сдал слушать на видеосервисе Wink.