WinkАудиокнигиПосох и шляпа. Терри Пратчетт
Посох и шляпа. Терри Пратчетт (книга, 1988) слушать онлайн
1988, Аудиокнига
Фэнтези, Зарубежная литература624 мин16+
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Сюжет
Плоский мир снова в опасности и виной тому восьмой сын волшебника – Койн: волшебник в квадрате или Чудесник. Он слишком могуществен для мира, его способности вызывают огромный приток магии. Но его отец очень хочет, чтобы сын стал аркканцлером Незримого университета, несмотря на то, что его пра�вление неминуемо приведет к ужасной войне, которая погубит весь мир и настанет конец света.
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