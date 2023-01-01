Посмотри на меня. Сара Кейт (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

"ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА «„ПОХВАЛИ МЕНЯ“»! Добро пожаловать в Клуб Распутных Игроков! Я давно завязал с любыми отношениями и с головой ушел в работу. Забавно, ведь она напрямую связана с удовольствием… Я остаюсь в тени, мне нравится наблюдать, если ты понимаешь о чем я. Все было прекрасно до того дня, когда я от скуки зарегистрировался зарегистрировался в приложении с вебкам-моделями. Одна девушка особенно привлекла мое внимание. Но теперь у меня могут быть огромные проблемы. Кажется, я влюбляюсь в нее, но она понятия не имеет кто общается с ней по другую сторону нашего секретного чата. Она – та, кого я ненавижу. Она – та, без кого я теперь не представляю свой день. Она – моя сводная сестра Мия. Как далеко я смогу зайти, чтобы она увидела меня настоящего? «Наблюдать за жизнью моего друга Гаррета – это всегда отдельный вид искусства. Этот парень не боится рисковать, он молод и горяч. Уверен, он добьется желаемого любой ценой». Эмерсон Грант, владелец Клуба Распутных Игроков и администратор канала «Лучше, чем твой бывший»"



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