Посмертные записки Пиквикского клуба. Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эксцентричный мистер Сэмюель Пиквик вместе с такими же неутомимыми чудаками, как и он сам основывает клуб имени себя, а именно «Пиквикский клуб». Новоиспеченные пиквикисты незамедлительно отправляются в исследовательское путешествие для «наблюдения за человеческой природой», в ходе которого им предстоит преодолеть многочисленные потрясения, интриги и даже погоню. Для части джентльменов это не проходит бесследно.



Посмертные записки Пиквикского клуба слушать на видеосервисе Wink.