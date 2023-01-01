WinkАудиокнигиПосмертные записки Пиквикского клуба. Чарльз Диккенс
Посмертные записки Пиквикского клуба. Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Юмор617 мин16+
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Сюжет
Эксцентричный мистер Сэмюель Пиквик вместе с такими же неутомимыми чудаками, как и он сам основывает клуб имени себя, а именно «Пиквикский клуб». Новоиспеченные пиквикисты незамедлительно отправляются в исследовательское путешествие для «наблюдения за человеческой природой», в ходе которого им предстоит преодолеть многочисленные потрясения, интриги и даже погоню. Для части джентльменов это не проходит бесследно.
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