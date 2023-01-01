Посмертные записки Пиквикского Клуба. Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Самая веселая из книг самого любимого писателя Англии рассказывает о приключениях английского джентльмена, живущего в первой половине XIX века. Путешествуя, наивный чудак мистер Пиквик, его друзья и слуга Сэм попадают в смешные, подчас нелепые ситуации, которые парадоксально высвечивают в героях лучшие свойства души. Комическая эпопея молодого Диккенса принесла известность автору, а со временем вошла в сокровищницу английской литературы. Я написал, что поручился словом джентльмена спустить с него шкуру. Это вопрос моей чести. У меня не было выбора. Как офицер армии его величества, я был поставлен в необходимость спустить с него шкуру. Я говорил, что сожалею, но раз нужно, значит нужно. Он не остался глух к моим доводам. Он понял, что интересы службы прежде всего. Он обратился в бегство. Она стала моей женой. Вот карета. А вот голова моей жены". "



Посмертные записки Пиквикского Клуба слушать на видеосервисе Wink.