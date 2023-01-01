Посмертие-1. Странник миров. Андрей Ефремов (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного российского писателя фантаста, работающего в жанре ЛитРПГ Андрея Ефремова «Посмертие-1. Странник миров» – первую в серии «Посмертие». Аудиокнига озвучена популярным артистом театра и известным актером Александром Городиским, на чьем счету роли более, чем в 30 кинопроектах. – Живи по совести, Олег, и никогда не нарушай данного слова, от этого будет зависеть твое посмертие!– говорил мне отец на протяжении всей жизни. Кто же знал, что все семейные легенды, рассказанные мне когда-то, окажутся вовсе не легендами, а чистой правдой. К сожалению, чтобы проверить это, мне пришлось умереть… Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Посмертие-1 слушать на видеосервисе Wink.