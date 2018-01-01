Последыш Древних. Василий Сахаров (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет первую аудиокнигу серии боевого фэнтези «Оттар Руговир» популярного писателя Василия Сахарова – «Последыш Древних». Пятый сын северного барона чувствует себя чужаком среди родни, он узнает тайну своего происхождения и отправляется на войну. И эта история о нем: о его судьбе, о войне с применением магии и секретах Древнего народа. И пусть по его следу идут охотники за головами, некроманты, убийцы и эльфы. Пусть! Оттар Руговир не сдается и не отступает. Пройдя сквозь горнило войны, он старается понять, ради чего живет и в чем его предназначение. ©



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