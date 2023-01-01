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Последование ко Святому причащению. Молитвы, народное творчество (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература58 мин12+
Сюжет
Текст молитв воспроизводится по молитвослову Русской Православной Церкви, изданному по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексея II. 1. Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу. 2. Канон молебный ко Пресвятой Богородице. 3. Канон Ангелу хранителю. 4. Последование ко Святому Причащению.
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