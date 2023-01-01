Последняя война. Кир Булычев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию аудиокнигу Кира Булычева «Последняя война» – роман из цикла о приключениях космического доктора Павлыша. Пережив вместе с героем головокружительные и опасные ситуации, невольно задаешься вопросом: «А что происходит, что будет, что может произойти?» П�ророк говорит: «Будет так!» А фантаст говорит: «Может будет так, но мне бы этого не хотелось».



Последняя война слушать на видеосервисе Wink.