Последняя петля. Книга 1. Сергей Савинов,Антон Емельянов (книга, 2020) слушать онлайн

«Последняя петля» – фантастический роман Антона Емельянова и Сергея Савинова, жанр боевая фантастика, LitRPG, космическая фантастика. Максим обнаруживает, что находится во временной петле – любая его смерть обнуляет всe кроме его знаний и возвращает в прошлое. Неплохой способ попробовать что угодно, если бы не одно «но». У этой петли есть настоящий хозяин (или хозяева) и вряд ли они будут рады, обнаружив непрошенного гостя. И если бы это было единственной проблемой… Еще и воспоминания за последний год просто взяли и пропали. А ведь мир вокруг успел серьезно измениться. Захват земли кланом Вели и включение в их звездную империю, открытие дара психика… Впрочем, последнее не такое уж и большое дело. Быть «батарейкой» первого уровня могут все, а для всего остального нужны талант, деньги и связи, с которыми уже гораздо сложнее. Новый мир, огромные возможности и не менее огромные неприятности… Добро пожаловать в Последнюю петлю!



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