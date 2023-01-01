Последняя крепость. Том 2. Роман Злотников,Антон Корнилов
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Последняя крепость. Том 2. Роман Злотников,Антон Корнилов

Последняя крепость. Том 2. Роман Злотников,Антон Корнилов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези658 мин12+

Сюжет

Твари были и будут всегда. Твари Горного Порога, Твари Северного Порога, Твари Болотного Порога… Твари Тайных Чертогов. Где бы ни жил человек, Твари непременно туда доберутся. Сколько стоит мир, столько длится война с ними. Люди учатся уничтожать одних, но приходят другие, новые… еще более сильные. Не следует томиться ожиданиями: когда же они нанесут очередной удар? Важно быть готовым сражаться с ними каждый день, каждое мгновение. Война, начатая на заре времен, никогда не заканчивалась. Война с Тварями идет и сейчас. В Скалистых горах. На побережье Вьюжного Моря. На Туманных Болотах… И в твоем сердце.

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Фэнтези

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