Последняя крепость. Том 1. Роман Злотников,Антон Корнилов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Давно повержен маг-узурпатор Константин Великий. Но желанный мир не пришел в королевства людей. Король Гаэлона Эрл Победитель бессилен повелевать своими землями. Его величество Эрл Победитель бессилен повелевать даже самим собою. Ибо во власти Высокого Народа не только Шесть Королевств, но и разум и сердце короля Эрла. Лишь рыцари Болотной Крепости Порога в состоянии изменить существующий порядок. Поэтому они и обвинены в измене королевству. И подлежат королевскому суду. И смертной казни…



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