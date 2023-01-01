Последняя из своего рода. Валерия Веденеева (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Валерия Веденеева – российская писательница, известная любителям фантастики книгами в жанре фэнтези. Наиболее популярна среди ценителей жанра её серия романов об Ароне Тонгиле. Не менее интересна и одна из первых книг автора – роман «Последняя из своего рода», написанный на стыке жанров героического и романтического фэнтези. Представляем эту книгу в аудиоформате. Давным-давно лорд Дракон пытался разрушить королевство Шоралл, но был изгнан. Прошли десятилетия, и потомок Дракона искупил поражение предка – захватил королевство и уничтожил всю монаршую семью. Почти всю. Осталась в живых только принцесса Риэль: её в качестве военной добычи отдали предателю, пустившему врага в их мир. Теперь у Риэль нет иного пути: чтобы выжить и продолжить род, она должна бежать из плена и отомстить супостату. Удастся ли это героине? Ответ – в аудиокниге.



Последняя из своего рода слушать на видеосервисе Wink.