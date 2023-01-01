Последняя из рода Дариан. Книга 2. Лабиринт. Надежда Олешкевич
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Последняя из рода Дариан. Книга 2. Лабиринт. Надежда Олешкевич

Последняя из рода Дариан. Книга 2. Лабиринт. Надежда Олешкевич (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези650 мин16+

Сюжет

«Лабиринт» – роман Надежды Олешкевич, вторая книга цикла «Последняя из рода Дариан», жанр любовное фэнтези, приключенческое фэнтези. Лабиринт открылся! Самые сильные колдуны Надмирии готовы пройти любые испытания и закрыть его. Но вот проблема: сила окончательно вышла из-под контроля. В академии творится дурдом, а добровольцы один за другим возвращаются из Лабиринта с провалом. Идти туда хочется все меньше, но я должна. Ради этого ведь оставила прежнюю жизнь и явилась в столицу.

Последняя из рода Дариан слушать на видеосервисе Wink.

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Жанры
Фэнтези

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