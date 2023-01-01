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Последняя из рода Дариан. Книга 2. Лабиринт. Надежда Олешкевич (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези650 мин16+
Сюжет
«Лабиринт» – роман Надежды Олешкевич, вторая книга цикла «Последняя из рода Дариан», жанр любовное фэнтези, приключенческое фэнтези. Лабиринт открылся! Самые сильные колдуны Надмирии готовы пройти любые испытания и закрыть его. Но вот проблема: сила окончательно вышла из-под контроля. В академии творится дурдом, а добровольцы один за другим возвращаются из Лабиринта с провалом. Идти туда хочется все меньше, но я должна. Ради этого ведь оставила прежнюю жизнь и явилась в столицу.
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