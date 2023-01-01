Последняя из рода Дариан. Книга 1. Наказание. Надежда Олешкевич (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Наказание» – роман Надежды Олешкевич, первая книга цикла «Последняя из рода Дариан», жанр любовное фэнтези, приключенческое фэнтези. Настало время разгадать тайны моего рода. Для этого нужно поступить в столичную академию, стать участницей престижного турнира и пройти Лабиринт до конца. Но как, если мне помешали еще на подходе к Наарину, заключили под стражу и назначили жестокое наказание, имеющее имя. Шай иэн Гальтон! Надменный, высокомерный, красивый принц, решивший поквитаться со мной за свою же ошибку. Забавно, когда-то мой отец правил Надмирией. И настоящая принцесса здесь я! Но это тайна…



Последняя из рода Дариан слушать на видеосервисе Wink.