Последняя история Мины Ли. Нэнси Чжуен Ким (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мама любит быструю езду. Мама плохо знает английский. Мама покупает сливочное мороженое. Мама не любит вспоминать о прошлом. Мама красивая. Мама смелая. Мама одинокая. Мама перестала отвечать на звонки. Мама найдена мертвой в среду. Кто же ты, мама? Идеальный роман для поклонников Селесты Инг и Лианы Мориарти. Выбор книжного клуба Риз Уизерспун Reese's Book Club.Звездный дебют Нэнси Чжуeн Ким. Это захватывающая история о том, где семьи хоронят секреты и о том, что будет, если эти секреты раскопать. «Последнюю историю Мины Ли» можно сравнить с оскароносной картиной «Паразиты». Кто бы мог подумать, что за обычной корейской семьей так интересно наблюдать? Роман-загадка, в который вплетен детективный сюжет и психология человеческих взаимоотношений. Это увлекательная история, чисто спетая на два голоса, такая сложная, яркая, колючая и едкая. Это история матери и дочери, которые всю жизнь пытались понять друг друга. Это история двух женщин, которые хотели быть счастливыми. «Нэнси Чжуeн Ким исследует значение семьи, дома и языка, который разделяет как океан, и соединяет как мост». – Хлоя Бенджамин



Последняя история Мины Ли слушать на видеосервисе Wink.