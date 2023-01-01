Последняя битва. Роман Злотников (книга, 2020) слушать онлайн

В Книге Мира Ооконы предсказано, что появится Измененный, который сумеет прервать череду эпох, но предсказано также, что спустя некоторое время Орден вернет свою власть. Грон прожил в Ооконе около сорока лет и давно одержал победу над Орденом – уничтожил Остров, цитадель Хранителей. Однако можно было догадаться, что едва ли у могущественного сообщества, контролировавшего развитие цивилизации на целой планете в течение пятидесяти циклов протяженностью в тысячу с небольшим лет, всего лишь одна резиденция… Догадка Грона подтвердилась: на запасном командном пункте Хранителей – в Скале, окруженной пустыней, – готовится возрождение Творца. В последние мирные годы совершено более сотни дилетантских покушений на жизнь Грона, в разных землях налетчики громят созданные им Корпусные школы, и очевидно, что это всего лишь маневры, отвлекающие внимание от главной ловушки…



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