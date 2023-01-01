Последняя битва. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Темное облако колдовства, насылаемого магрибскими колдунами и арабскими суфиями, принесли на Святую Русь неурожаи и мор. В июне на пашни сыплется снег, в северных волостях буйствует чума, в южных – холера. И в это самое время Стефан Баторий, османский раб, назначенный султаном на трон Польши, н�ападает на Русь. Чтобы спасти державу, князю Сакульскому придется одному сразиться и с магами, и с бесчисленными наемниками, собранными в польское войско. В ослабленной бедами стране помощи ему не найти.



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