Последняя башня. Соня Фрейм (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Башня Вавилон стала домом для людей, выживших после страшной катастрофы. Власти башни защищают их от подземных кланов, обитающих в бункерах. Но даже на Вавилоне есть свои отбросы. Лаки, мелкий преступник, промышляющий нелегальными товарами. Солдат Миккель, почти полностью состоящий из синтетики. И Рика, настоящая загадка, скрывающая темное прошлое. Они встречаются на уборочных работах и становятся свидетелями надвигающейся угрозы. Кланы готовят наступление. На стенах башни появляются загадочные граффити, начинаются сбои электричества. Свои оказываются чужими, предателя найти все сложнее. Быть может, настоящее зло живет внутри мрачной башни?



Последняя башня слушать на видеосервисе Wink.