Последний взгляд Марены. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Середина IX века, земля кривичей. Покидая земной мир весной, богиня Марена-Зима бросила последний взгляд с погребального костра на шестнадцатилетнюю Младину из Залом-городка. И что-то в девушке изменилось: она обрела способность говорить с русалками, видеть умерших, белая волчица стала выходить к ней из леса, чтобы помочь в трудный час. Иная сущность в ней набирала силу и наконец вытеснила из человеческого мира в лес – в избушку волхвы Угляны, которая, как говорят, и есть ее настоящая мать. Все дальше заходит Младина по тропам незримых, отыскивая парня, который снится ей и почему-то убежден, что они были обручены много лет назад…



Последний взгляд Марены слушать на видеосервисе Wink.