Последний вор в законе. Александр Холин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

По сути, борьба с преступностью – это непрекращающаяся война двух систем: государственной и криминальной. К тому же, сейчас они настолько срослись, что порой просто не понять, где кончается одна и начинается другая. Обе хороши и неразделимы! Обе воюющие стороны в зависимости от возникающих и меняющихся социальных условий меняют более или менее гибко свою стратегию и тактику. Но зачастую преступный мир делает это более адекватно и своевременно. Последний вор в законе – неадекватный герой, обладающий умением скрываться от преследователей. Долгое время работники МУРа никак не могли поймать этого мистического вора. Начали ходить легенды, что преступнику помогает чуть ли не сам дьявол. Так ли это?



Последний вор в законе слушать на видеосервисе Wink.