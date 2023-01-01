Последний вечер в Лондоне. Карен Уайт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лондон, 1939 год Ева и Прешес – амбициозные подруги, которые мечтают стать моделями. Но военное время диктует свои законы, и девушки оказываются втянуты в сеть интриг, где шпионаж, предательство, дружба и любовь являются главными ставками в борьбе за мирное будущее. Лондон, наши дни Журналистка Мэдисон Уорнер собирается взять интервью у своей родственницы, бывшей модели Прешес Дюбо, и написать статью о моде в период Второй мировой войны. Вместе со своим старым знакомым Колином, который когда-то был в нее влюблен, Мэдисон изучает письма и фотографии Прешес. Это подводит ее к удивительному открытию, а также к мысли, что ей следует разыскать давнюю подругу Прешес, Еву, чья личность годами была окутана тайной.



Последний вечер в Лондоне слушать на видеосервисе Wink.