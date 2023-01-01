Последний рассвет. Александра Маринина
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Последний рассвет. Александра Маринина

Последний рассвет. Александра Маринина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы938 мин12+
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Сюжет

На лестничной клетке московской многоэтажки двумя ножевыми ударами убита Евгения Панкрашина, жена богатого бизнесмена. Со слов ее близких, у потерпевшей при себе было дорогое ювелирное украшение – ожерелье-нагрудник. Однако его на месте преступления обнаружено не было. На первый взгляд все просто – убийство с целью ограбления. Но чем больше информации о личности убитой удается собрать оперативникам – Антону Сташису и Роману Дзюбе – тем более загадочным и странным становится это дело. А тут еще смерть близкого им человека, продолжившая череду необъяснимых убийств…

Последний рассвет слушать на видеосервисе Wink.

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