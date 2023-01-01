Последний Первый. Н. Крамаренко,О. Щетинин (книга, 2020) слушать онлайн

Продолжение книги «Дело 581-14/ОДЧ – Опасно для человечества». Подходят к концу восьмидесятые годы пятого столетия Космической Эры. Очередной кризис пройден и, похоже, Торговый Союз может вздохнуть спокойно. УЛК «Заря» вернулся на парковочную орбиту, а десантники с «Торнадо» снова получают тумаки от сержантов в тренировочных лагерях. Но так ли спокойно в бескрайнем космосе? Кто-то решается на неслыханную наглость, атаковав исследовательскую группу с Марса в секторе, подконтрольном Союзу. Событие беспрецедентное: все знают, что Марс быстро и жeстко отвечает на покушение на собственных граждан. Следственной группе марсиан предстоит искать ответы на очень много вопросов. В том числе – выяснить, какое отношение ко всему происходящему имеет специальный отряд КБМ «Память» и каким образом во всeм происходящем замешаны Инге Сонел и Тим Найденов…



Последний Первый слушать на видеосервисе Wink.