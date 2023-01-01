Последний отбор. Смотрины для строптивого принца. Вера Чиркова
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Последний отбор. Смотрины для строптивого принца. Вера Чиркова

Последний отбор. Смотрины для строптивого принца. Вера Чиркова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези618 мин16+
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Сюжет

Юная магиня леди Элгиния имеет состояние, любящих родителей, верных друзей и интересную, но редкую для девушки работу – наeмника в ковене магов. Она вполне довольна свой жизнью и не намерена ничего в ней менять. И уж тем более выходить замуж за друга детства и напарника по боевым вылазкам Эстена Денлуа, бастарда герцога Таринского. Однако герцогиня Таринская и еe верные фрейлины, устаивающие для Эстена отбор невест, уже сплели сеть интриг и легко поймали доверчивую магиню в хитрую ловушку. И теперь только от еe собственной решительности и помощи друзей зависит, сможет ли Элгиния вернуться к прежней, интересной и полной опасностей жизни. Вера Андреевна Чиркова – современная российская писательница, известная своими приключенческими романами в жанре романтического фэнтези. Предлагаем послушать первую аудиокнигу дилогии «Последний отбор».

Последний отбор слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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