Последний ход. Мэри Бертон (книга, 2020) слушать онлайн

Кейт Хейден – профайлер ФБР, эксперт по криминалистической лингвистике. Она мастерски вычисляет маньяков по их словам – написанным или сказанным. Но не может держать в узде свои собственные кошмары… Сан-Антонио. Опять этот проклятый город. Город ее юности, город ее кошмаров. Много лет назад агент Хейден пережила здесь личную трагедию, подтолкнувшую ее к профайлингу. Здесь же она поймала и упрятала за решетку известного маньяка по прозвищу Самаритянин. Однако случилось невозможное – его убийства продолжились. Либо Кейт совершила ужасную ошибку, посадив невиновного, либо в городе завелся подражатель. Начав расследование в паре со своеобразным детективом Тео Мазуром, она быстро понимает, что имеет дело не с обычным маньяком, а с грозным врагом. Врагом, который слишком хорошо ее знает. И чем ближе они приближаются к убийце, тем яснее становится главное правило затеянной им игры: не верь ничему, что видишь… От автора бестселлеров New York Times и USA Today. Для нее охота на серийных убийц – как игра в шахматы. Понять тактику противника, просчитать его действия на несколько шагов вперед и заманить в ловушку. Но он – достойный соперник, и еще неизвестно, чей ход будет последним. Роман в духе «Внутри убийцы» и культового фильма «Имитатор» с Сигурни Уивер, положившего начало голливудской моде на профайлеров.



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