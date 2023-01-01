Последний кабан из лесов Понтеведра. Дина Рубина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Интересно работает эта штука: Небесная бухгалтерия…Порою кажется, что твои жалобные вопли не достигают высоких инстанций. Однако… Период перед написанием романа «Последний кабан из лесов Понтеведра» был у нас абсолютно, тотально безденежным. Сейчас даже плохо помню – как мы выкручивались со счетами, прокормом детей…Словом, ситуация, как говорил мой муж, была «совершенно достоевская». И вдруг мне предложили полставочки в Доме Культуры. Зарплата плевая, но выбирать не приходилось…Я ринулась исполнять обязанности массовика-затейника в группе русских пенсионеров. И под крышей Матнаса (того самого Дома Культуры) вдруг обнаружила – Сюжет. То есть, сюжет романа как-то сам собой сочинился, сложился, скрутился из ежедневных нервотрепок, из типажей, из странностей и дикостей – то есть, из любимого мною материала жизни. Денег по-прежнему не хватало, но я писала книгу и жизнь воспринимала как-то боковым зрением. Роман вышел и оказался увлекательным, трогающим, бередящим какие-то струны души. Причем, не только израильских читателей, но и российских. Его стали переводить, переиздавать…И вот тогда, расписываясь за гонорары, я поняла важный принцип работы той самой неприступной Небесной бухгалтерии. Принцип, собственно, простой, давно запечатленный в чьей-то поговорке: «Не корми бедняка бесплатной рыбой, подари ему удочку». Роман этот кормит меня до сих пор. И значит, радует читателей. Выходит, на удочку мою поймана достойная рыбина"? Дина Рубина Возрастное ограничение: 18 Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань. "



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