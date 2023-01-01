Последний из могикан / The Last of the Mohicans. Джеймс Фенимор Купер (книга, 1826) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к одноименной книге. Данная книга представляет собой адаптацию романа «Последний из могикан» известного американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789–1851), чьи произведения завоевали огромную популярность как в США, так и в Европе. Действие романа происходит во время колониальных войн в Северной Америке. Некоторые индейские племена почти полностью истреблены. Красавицам Коре и Алисе, майору Хейворду, мужественному охотнику Соколиному Глазу и их отважным друзьям Чингачгуку и Ункасу предстоит преодолеть множество препятствий и опасностей на пути к цели – британскому форту Уильям-Генри, где девушек ждeт отец. В конце книги Ункас погибает в безуспешной попытке спасти Кору, старшую из дочерей, оставляя своего отца Чингачгука последним из могикан. Пособие адресовано учащимся 5–7 классов средних школ, лицеев, гимназий, а также широкому кругу лиц, изучающих английский язык самостоятельно.



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