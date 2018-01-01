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Последний из могикан. Джеймс Фенимор Купер (книга, 1826) слушать онлайн
1826, Аудиокнига
Зарубежная литература, Приключения882 мин16+
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Сюжет
Захватывающий приключенческий роман известного американского писателя Джеймса Фенимора Купера. Автор блестяще показывает традиции, быт и нравы американских индейцев. Следопыт Натти Бампо (Длинный Карабин), вождь Чингачгук Великий Змей и его сын Ункас – настоящие герои, храбрые, искренние, сильные духом – вызывают неподдельное уважение и восхищение. ©
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